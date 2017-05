Quelles règles respecter pour vendre du muguet le 1er mai ?

C'est l'une des rares occasions de commercer sur la voie publique sans autorisation. Comme le veut la coutume, la vente de brins de muguet par les particuliers est autorisée ce lundi 1er mai. Le site internet de l'administration française précise que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) tolère cette vente "conformément à une longue tradition".

Une certaine distance à respecter avec le fleuriste du coin

Si vous décidez de vous y mettre, sachez toutefois qu'un certain nombre de règles sont à respecter. Il est ainsi obligatoire de ne vendre que du muguet sauvage au brin, et pas des fleurs achetées dans le commerce. Vous ne devrez en outre vendre votre marchandise que seule, sans pot et sans autre fleur.

Il est également interdit de faire commerce sur une table ou sur des tréteaux. Et ne vous risquez pas à narguer le fleuriste du coin sur le trottoir d'en face : il est impératif de se placer à bonne distance des professionels du secteur. Cette distance, fixée par décret, varie selon les villes précise Europe 1 : 40 mètres minimum à Paris, contre 100 m à Orléans et 150 m à Lyon.