DIRECT. 1er-Mai : face au Front national, les syndicats avancent en ordre dispersé

Ce qu'il faut savoir

Le temps du défilé unitaire de 2002 est bien loin. Alors qu'ils avaient fait bloc contre Jean-Marie Le Pen il y a quinze ans, les syndicats célèbrent lundi le 1er-Mai en ordre dispersé. Les uns veulent appeler à "faire barrage" à Marine Le Pen, d'autres à voter pour Emmanuel Macron et certains à "battre les deux candidats".

De leur côté, les deux prétendants à l'Elysée organisent chacun un grand meeting. Suivez la situation en direct avec franceinfo.

Ceux qui ont appelé à voter Macron d'un côté... La CFDT et l'Unsa, qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron le 7 mai pour "battre" la candidate du FN, organisent des rassemblements avec les étudiants de la Fage.

... et les partisans du simple "barrage au FN" de l'autre. La CGT, FO, FSU et Solidaires ne sont pas du même avis, et manifesteront ensemble dans de nombreuses villes. A Paris, ce sera à 14h30, de place de la République à celle de la Nation. Ces centrales, déjà unies pour s'opposer à la loi travail, ont appelé à "faire barrage" à Marine Le Pen, sans pour autant inviter ouvertement à voter pour son adversaire.

Dispositif de sécurité maximal à Paris. Cette année, plus de 9 000 policiers, gendarmes, et militaires de l'opération sentinelle seront engagés dont 2 000 dédiés notamment à la sécurisation de la principale manifestation, selon la préfecture de police.

Les deux finalistes du scrutin en meetings. Marine Le Pen sera à midi en meeting au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, en Seine-Saint-Denis. De son côté, Emmanuel Macron réunira ses partisans à 14h30 à la Villette, dans le 19e arrondissement de la capitale.