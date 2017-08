VIDEO. L'acteur David Hasselhoff, roi de l'autodérision et du kitsch assumé

Tenues flashy, moustaches fournies, notes disco et chorégraphie improbable… Tout y est. Pour la sortie en DVD des Gardiens de la galaxie, Vol. 2, Marvel Entertainment a joué la carte du kitsch assumé en dévoilant, dimanche 6 août, un clip bonus accompagnant le générique de fin, intitulé Guardian's Inferno. La présence de David Hasselhoff est la cerise sur le gâteau, tant l'acteur semble possédé par les démons du dancefloor.

Révélée par les séries K2000 et Alerte à Malibu, cette icône des années 80-90 a connu une longue traversée du désert avant d'effectuer un virage à 180 degrés pour arpenter les chemins de l'humour et de l'autodérision. Y compris à la nage, comme dans le film Bob l'éponge, où il apparaît dans son mythique maillot de bain rouge, sans craindre le ridicule. Cette année, l'acteur a également fait une apparition décalée dans Baywatch, le remake de la série tournée à Malibu.

Une série de clips improbables et costumés

Après une tentative peu convaincante dans la chanson, David Hasselhoff a misé sur des clips extravagants et décalés, à l'image de sa reprise de Hooked On A Feeling (voir ci-dessous), titre-phare du premier opus des Gardiens de la galaxie. En 2008, la chaîne australienne classe même sa vidéo pour Jump In My Car deuxième plus mauvais clip jamais tourné, sous-estimant sans doute les qualités esthétiques des incrustations de voitures qui émaillent la vidéo.

Mais le chef-d'œuvre de David Hasselhoff demeure peut-être le clip True Survi­vor, tiré de la bande origi­nale de Kung Fury, un moyen métrage kitsch tourné grâce à une campagne de financement participatif. L'occasion, pour lui, de chevaucher un dinosaure et d'arpenter les ruelles obscures d'une mégalopole des années 80. C'est tout lui.