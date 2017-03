VIDEO. "Kawaï", "cosplay", "shônen"... Les huit mots à connaître sur l'univers des mangas

Les fans de mangas ont rendez-vous au Parc des expositions de la porte de Versailles. La 22e édition du Paris Manga & Sci-Fi Show a lieu samedi 25 et dimanche 26 mars à Paris. Vous craignez de vous y sentir un peu perdu ? Franceinfo vous explique les huit mots à connaître avant de plonger dans l'univers des mangas.

Shônen pour les garçons, shôjo pour les filles

Commençons par l'esssentiel : un manga (une bande dessinée japonaise) est écrit par un mangaka. Les shônen, qui parlent d'aventure et d'action, sont plutôt destinés aux jeunes garçons. Les shôjo, qui font la part belle aux sentiments et aux personnages "kawaï" ("mignon" en japonais), s'adressent traditionnellement aux jeunes filles. Mais il existe également des mangas pour adultes : les seinen, aux intrigues plus complexes.

N'allez pas croire que l'univers des mangas s'arrêtent aux livres. De nombreux fans s'adonnent au cosplay, un loisir consistant à se déguiser comme des personnages fictifs de BD ou de jeux vidéo. Les plus passionnés, appélés "otakus", collectionnent en outre des produits dérivés de leurs œuvres favorites.