VIDEO. Claude Rich, une vie de passion au service du métier de comédien

Son ami Bertrand Blier le surnommait "l'acteur qui sourit". Voilà qui résume bien Claude Rich, connu pour son air malicieux et sa dégaine de jeune homme. Le comédien est mort à l'âge de 88 ans des suites d'une longue maladie, jeudi 20 juillet. Sa fille précise qu'il s'est éteint dans son domicile de région parisienne. Le comédien a joué au total dans une cinquantaine de pièces de théâtre – sa passion – et plus de 80 films – sa récréation –, mais également pour le petit écran. Une très longue carrière, qui lui a valu deux César, l'un en 1993 et l'autre en 2002, pour l'ensemble de son œuvre.

Un stakhanoviste des planches

Après une carrière-éclair comme employé de banque, il entre au Conservatoire à l'âge de 19 ans. Pendant trente ans, Claude Rich joue près d'une pièce par an, certaines plus de 600 fois, comme Le Souper, avec Claude Brasseur. Adaptée en film, elle lui vaudra un César du meilleur acteur en 1993. Il considérait la simplicité comme le sommet de l'élégance.