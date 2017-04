VIDEO. Après 20 jours de couvaison, un artiste papa poule "donne naissance" à plusieurs poussins

Après vingt jours de couvaison, Abraham Poincheval a réussi son pari. Enfermé dans une boîte transparente au palais de Tokyo, à Paris, l'artiste a fait naître neuf poussins, mardi 18 et mercredi 19 avril. Sous le regard des curieux, le performeur a maintenu, grâce à une couverture spécialement conçue, 10 œufs à la bonne température : 37 °C. Un premier oisillon a percé sa coquille, suivi par d'autres.

Une performance éprouvante

L’artiste français de 44 ans a déjà vécu enfermé une semaine dans une pierre et quinze jours dans un ours naturalisé. Mais pour ce “premier travail avec du vivant”, cet artiste coutumier des performances extrêmes a dû puiser dans ses réserves : il a très peu dormi, passant le plus clair de son temps assis sur une chaise faisant office de "table de couvaison, avec un système pour poser les œufs". Seul moment de liberté, une sortie d'une demi-heure chaque jour, afin de ne pas craquer.

"Les poussins d'Abraham Poincheval sont à présent tous nés et en route vers une ferme en Normandie où ils couleront des jours heureux", a annoncé jeudi le palais de Tokyo sur Twitter. Il s'agit de la ferme du père de l'artiste.