"Un pionnier", "un géant", "l'un des meilleurs" : les stars rendent hommage à Chuck Berry

De nombreuses voix saluent l'icône du rock an roll. Chuck Berry est mort à l'âge de 90 ans, samedi 18 mars. Depuis l'annonce de sa disparition, de Bruce Springsteen à Mick Japper, les hommages affluent, soulignant sa contribution à la légende du rock.

"Chuck Berry était le plus grand des rockers, des guitaristes, et le plus grand des paroliers du rock qui ait jamais vécu. C'est une perte immense, la perte d'un géant, pour toujours", a tweeté Bruce Springsteen.

Chuck Berry was rock's greatest practitioner, guitarist, and the greatest pure rock 'n' roll writer who ever lived. — Bruce Springsteen (@springsteen) 18 mars 2017

"Gloire à toix Chuck Berry"

Brian Wilson, l'ancien chanteur des Beach Boys s'est dit "triste d'apprendre la nouvelle de la mort de Chuck Berry, il était une telle inspiration ! Il manquera à tous ceux qui aiment le rock'n roll. Amour & compassion".

I am so sad to hear about Chuck Berry passing - a big inspiration! He will be missed by everyone who loves Rock 'n Roll. Love & Mercy — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) 18 mars 2017

L'ancien batteur des Beatles, Ringo Starr, a aussi eu une pensée sur Twitter. "R.I.P. Et paix et amour Chuck Berry, Mr. rock'n roll".

R I P. And peace and love Chuck Berry Mr. rock 'n' roll music ✌️☮ pic.twitter.com/hS2S2lUORf — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 18 mars 2017

Hommage également appuyé de Lenny Kravitz : "Gloire, gloire à toi Chuck Berry !!! Aucun d'entre nous ne serait là sans toi. Continue à rocker mon frère !"

Hail Hail Chuck Berry!!! None of us would have been here without you. Rock on brother! A post shared by Lenny Kravitz (@lennykravitz) on Mar 18, 2017 at 4:03pm PDT

"Ses paroles ont brillé par dessus tout"

"Les Rolling Stones sont très tristes d'apprendre la mort de Chuck Berry. C'était un vrai pionnier du rock, une influence incroyable. Chuck Berry n'était pas seulement un brillant guitariste, un brillant chanteur, il était aussi brillant sur scène et, surtout, c'était un vrai maître en tant que parolier. Les chansons de Chuck Berry seront éternelles", a communiqué le groupe.

Une mémoire saluée plus particulièrement par Mick Jagger et Keith Richards :

"Je suis si triste d'apprendre la nouvelle de la mort de Chuck Berry. Je veux le remercier pour toute cette musique qu'il nous a donnée et qui nous inspirait tellement. Il a éclairé nos années d'adolescent, il a donné vie à nos rêves de devenir musiciens et de monter sur scène. Ses paroles ont brillé par dessus tout, et elles éclairaient d'une lumière étrange ce fameux American dream. Chuck, tu étais incroyable et ta musique restera gravée en nous pour toujours".

"Une de mes grandes lumières s'est éteinte".

I am so sad to hear of Chuck Berry's passing. I want to thank him for all the inspirational music he gave to us. 1/3 pic.twitter.com/9zQbH5bo9V — Mick Jagger (@MickJagger) 18 mars 2017

He lit up our teenage years, and blew life into our dreams of being musicians and performers. 2/3 #ChuckBerry — Mick Jagger (@MickJagger) 18 mars 2017

His lyrics shone above others & threw a strange light on the American dream. Chuck you were amazing&your music is engraved inside us forever — Mick Jagger (@MickJagger) 18 mars 2017

"One of my big lights has gone out.”

- Keith, 3/18/17 pic.twitter.com/I86dHlvN5W — Keith Richards (@officialKeef) 19 mars 2017

"Il nous a tous inspiré"

"Tellement triste, avec la mort de Chuck Berry c'est la fin d'une époque. Il était l'un des meilleurs, il était mon inspiration, un vrai personnage, réellement", écrit Ronnie Wood.

So sad ~ with the passing of Chuck Berry comes the end of an era . He was one of the best and my inspiration , a true character indeed. pic.twitter.com/OnT8YXZpPn — Ronnie Wood (@ronniewood) 18 mars 2017

"Tout a commencé avec Chuck Berry. Il nous a tous inspirés. Le premier album que j'ai acheté était son 'Live at the Tivoli', et je n'ai plus jamais été le même", ajoute Rod Stewart.

It started with Chuck Berry. He inspired us all. The 1st album I bought was Chuck's "Live at the Tivoli" and I was never the same. — Rod Stewart (@rodstewart) 18 mars 2017

Les hommages ont même dépasse le cercle musical. L'acteur Arnold Schwarzenegger salue à son tour l'artiste : "Quand j'avais 10 ans et que, chaque nuit, je rêvais de partir en Amérique, c'est Chuck Berry qui était la bande son. Il avait rendu le monde rock. Repose en paix".

When I was 10 years old and I dreamed every night of moving to America, Chuck Berry played the soundtrack. He rocked the world. RIP. — Arnold (@Schwarzenegger) 18 mars 2017

"Chuck Berry est mort. Ca me brise le coeur, mais 90 ans, ce n'est pas si mal pour le rock ! Johnny B. Goode à jamais", écrit l'écrivain Stephen King.