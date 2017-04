VIDEO. Regardez en avant-première le premier épisode de la saison 2 de "Dix pour cent" avec France 2

Plébiscitée par le public et la critique, la série Dix pour cent, de Fanny Herrero, revient pour une deuxième saison, à partir du 19 avril, sur France 2. Diffusée à l’automne 2015, la série avait rassemblé en moyenne 5 millions de téléspectateurs devant chacun de ses six épisodes. Découvrez ici le premier épisode, avec Virginie Efira et Ramzy Bedia, avant sa diffusion à l'antenne, avec France 2, et retrouvez les deux saisons complètes, en vidéo à la demande, sur Pluzz.

En ce début de saison 2, l’agence n’est pas sortie de ses difficultés financières. Les agents de ASK cherchent un sauveur. Il s'appelle Hicham Janowski, jeune entrepreneur millionnaire qui vient de revendre son site de rencontres, qu’Andréa convainc d’investir dans l'agence artistique. Mais derrière la success-story, il y a un homme caractériel qui ne connaît rien au métier.

Soumis aux pressions contradictoires de leur nouveau patron, Andréa, Mathias, Gabriel et Arlette tentent de garder le contrôle de leur agence, de leurs clients hauts en couleurs et de leurs vies personnelles chaotiques. Andréa (Camille Cottin) se remet de son chagrin d’amour en enchaînant les conquêtes féminines et Mathias (Thibault de Montalembert) vit désormais seul après que son épouse a découvert Camille (Fanny Sidney), sa fille cachée.