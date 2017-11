VIDEO. Jimmy Fallon et Philippe Katerine entonnent une "Moustache" un poil surréaliste lors du "Tonight Show"

Les spectateurs n'ont pas dû se barber, mercredi soir, lors du "Tonight Show", sur NBC. Le chanteur français Philippe Katerine, invité de l'émission, a interprété sa chanson parodique Moustache, entouré de femmes portant à bout de bras des attributs pileux géants, avant d'être rejoint sur scène par l'animateur de l'émission, Jimmy Fallon, hilare. La vidéo a été postée sur YouTube par le Tonight Show ce jeudi 16 novembre.

L'invitation de Philippe Katerine dans l'émission est une réponse à un autre numéro du Tonight Show, qui s'est déroulé en juillet dernier. A l'époque, l'animateur Jimmy Fallon a évoqué la chanson Moustache (sortie en 2010 et ouvertement parodique), dans sa rubrique "Do not play" (littéralement : "N'écoutez pas").

La diffusion de la chanson pendant l'émission avait déclenché l'hilarité générale dans le public. L'orchestre du "Tonight Show" avait même repris la chanson, comme le relatait à l'époque "Télématin" sur France 2.