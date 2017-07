Un cascadeur de la série "The Walking Dead" meurt après une chute lors du tournage

Il avait chuté d'une hauteur de six mètres. Un cascadeur de la série américaine The Walking Dead est mort, a annoncé le site américain Variety vendredi 14 juillet. Mardi, la chaîne AMC avait annoncé que le tournage de la huitième saison avait été suspendu après que John Bernecker fut tombé d'un balcon sur le plateau, en Géorgie (Etats-Unis), se blessant gravement à la tête. Il était maintenu en vie artificiellement depuis, et sa famille a décidé d'y mettre fin, a expliqué AMC vendredi.

"La production est dévastée par la perte tragique de John Bernecker", a déclaré le producteur de la série, Scott Gimple, dans un communiqué. "Le travail de John dans The Walking Dead et des dizaines d'autres films et séries continuera de divertir et d'enthousiasmer des générations de spectateurs."

Le syndicat des acteurs demande une enquête

Selon sa page sur le site IMDB, John Bernecker avait notamment travaillé comme cascadeur sur des films de la saga The Hunger Games, le dernier épisode de Fast and Furious ou encore Black Panther, et comptait une dizaine d'apparitions dans de petits seconds rôles.

Le syndicat Sag-AFTRA, qui représente les acteurs aux Etats-Unis, a annoncé qu'il allait enquêter sur les circonstances de l'accident, explique Variety.