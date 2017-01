Sketches, invités, rythme... Ça ressemble à quoi, le "Saturday Night Live" made in France ?

Le "Saturday Night Live" a débarqué en France. M6 a diffusé, jeudi 5 janvier, sa version de la célèbre émission comique américaine. Et pour la première, l'humoriste et comédien Gad Elmaleh était aux commandes, en direct de l'Elysée Montmartre, à Paris.

L'émission culte arrive en France... avec sa french touch !

Le Saturday Night Live de @gadelmaleh en direct jeudi 5 janvier à 21:00 #SNL pic.twitter.com/Mtl6QeUpM0 — M6 (@M6) 16 décembre 2016

L'émission a réuni près de 3 millions de téléspectateurs, d'après le site Ozap. Qu'ont-ils vu ? Franceinfo vous donne quelques éléments.

Une touche d'autodérision critiquée

La chaîne a commencé son émission en parodiant l'un de ses programmes : "Le meilleur pâtissier", "avec le meneur de la soirée en pâtissier artiste-intello" et un auteur de "gâteau qui n’a rien à envier au doubidchou de Sofia, roulé sous les aisselles, du Père Noël est une ordure", explique Le Monde. Les téléspectateurs ont aussi assisté aux parodies de "Mariés au premier regard" ou "Ambition intime", habituellement présentée par Karine Le Marchand.

Des touches d'autodérision pour certains, de l'autopromo pour d'autres. Sur les réseaux sociaux, ces sketchs parodiant les émissions de M6 ont parfois été critiqués.

Rappelons donc qu'Ambition Intime est AUSSI une émission de M6 et que le catalogue StarWars appartient AUSSI à la chaîne #SNLGAD #autopromo — Thomas Destouches (@ThomDestouches) 5 janvier 2017

Une profusion de sketches... et d'accents

Imitation de Star Wars ou Gérard Darmon dans la peau d'un producteur d'orchestre, les saynètes se sont multipliées. Des moments "moins drôles", juge Le Monde. S'y ajoutent encore la scène du ballet classique, où l'on voit une danseuse se prendre un mur, ou Gérard Darmon et Gad Elmaleh imitant le sketch de la cloche de Will Ferrell et Christopher Walken, tiré de l'émission originale. "Des copier/collers auxquels on peut préférer les originaux", estime 20 Minutes. Et dans ces sketches, certains ont critiqué une surdose d'accents.

Molo sur les accents, on sait bien que les accents en humour = le parfum quand on pue #SNLGAD — Nad (@Nadbsh) 5 janvier 2017

Y'a pas d'écriture. Ils jouent sur leurs acquis. Ils savent ce qui fait rire et en abusent. Déguisement, accent, syntaxe dégueu. #SNLGAD — Romain Cheyron (@Romain_Ch) 5 janvier 2017

Des invités qui apportent une plus value

"La bande à Fifi, Malik Bentalha, Arié Elmaleh, Charlotte Gabris, Marc-Antoine Le Bret, Maître Gims, Vianney", cite 20 Minutes. La liste d'invités en plateau était longue lors de cette première émission. L'imitation d'"Ambition intime" par Ahmed Sylla a beaucoup plu aux internautes.

Le sketch d'Ambition intime il est au top Ahmed Sylla il imite trop bien Karine LeMarchand #SNLGAD — Simon (@SimonCR_) 5 janvier 2017

Une émission (trop?) longue

Le "Saturday Night Live" made in France a duré plus de deux heures, de 21 heures à 23h10, soit une heure de plus que la version originale. "Peut-être un peu trop de sketches, c'est un peu long", souligne une internaute sur Twitter. "Quelques longueurs", ajoute un autre téléspectateur.

Dans l'ensemble plutôt drôle, j'ai passé un bon moment peut être un peu trop de sketches,c'était un peu long mais bravo @gadelmaleh #SNLGAD — virginie.mediavilla (@virelulove) 6 janvier 2017