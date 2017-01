"Respect et amitiés" : personnalités et anonymes réagissent après le dernier bulletin météo de Catherine Laborde

Catherine Laborde a présenté son dernier bulletin météo, dimanche 1er janvier, après 28 années de "bons et loyaux services". "Je vous ai raconté aujourd'hui le temps qu'il fera demain. Mais il y a aussi le temps qui passe. Et ce temps-là, c'est le temps où je vais vous quitter", a annoncé la Madame météo de TF1.

"Je vous emporte avec moi.Vous m'oublierez. Moi non."@CatherineLabord a présenté ce soir son dernier bulletin météo. Merci pour tout pic.twitter.com/1MXnMdOirK — TF1 Le JT (@TF1LeJT) 1 janvier 2017

Elle a évoqué les "moments formidables, joyeux" de sa carrière avant de conclure : "Je vous emporte avec moi. Vous m’oublierez, moi non. Je vous aime." Catherine Laborde a ensuite disparu de l'écran. Après cet émouvant au revoir, les réactions ont été nombreuses.

Les présentateurs et animateurs télé

"Une femme sensible, fidèle et attachante", a réagi le présentateur Denis Brogniart, sur son compte Twitter. "Respect, amitiés pour une belle personne et une grande pro", ajoute l'animateur Nikos Aliagas.

Quelle émotion ce soir lors du dernier bulletin météo de Catherine Laborde.Une femme sensible, fidèle et attachante pic.twitter.com/xWhwrT3CkV — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) 1 janvier 2017

Respect, amitiés pour une belle personne et une grande pro

Catherine Laborde a présenté son dernier bulletin météo https://t.co/mQ9Po3txgr — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) 1 janvier 2017

Catherine Laborde qui présente sa dernière météo maintenant sur @TF1 ! Tristesse :( Cette douce voix que j'aime tant ! pic.twitter.com/VVkVPq1kgy — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) 1 janvier 2017

Les personnalités

Parmi les comédiens et humoristes, le départ de Catherine Laborde a aussi ému. "Bonne continuation et merci pour toutes ces années de météo", lui a souhaité l'actrice Isabelle Nanty. "Merci et bon vent, si j'ose dire", a publié l'humoriste Jeff Panacloc.

Bonne continuation à Catherine Laborde, et merci pour toutes ces années de météo ! #TF1 — Isabelle Nanty (@IsabelleNanty1) 1 janvier 2017

Au revoir madame Laborde, merci et bon vent' si j'ose dire https://t.co/c63A4MqjFI — Jeff Panacloc (@Jeffpanacloc) 1 janvier 2017

Les téléspectateurs

Les téléspectateurs rendent également hommage à leur présentatrice météo. Certains comparent son départ à celui, en septembre 2015, de Claire Chazal du journal télévisé de 20 heures de TF1.

le départ de Catherine Laborde il a été aussi violent que celui de Claire Chazal — Snap : florixan ⬅️ (@JeMenBlcouy) 1 janvier 2017

Après Claire Chazal voilà maintenant Catherine Laborde qui prends sa retraite... mon enfance est partie — Médiine (@arabianpantherr) 1 janvier 2017

"catherine laborde arrête de présenter la météo de tf1" pic.twitter.com/tdkiHjk9Sv — crumble mary (@queenofbirds_) 1 janvier 2017