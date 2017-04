Poitrine généreuse et talons hauts... Les nouveaux Power Rangers ont le pouvoir d'agacer les internautes

Des casques de motards rose, noir, rouge, bleu et jaune, des gants blancs et des tenues moulantes en lycra... Vingt-quatre ans après leur première apparition, les célèbres Powers Rangers sont de retour au cinéma, mercredi 5 avril. Dans cette nouvelle version, imaginée par le réalisateur sud-africain Dean Israelite, les super-héros ont toutefois changé d'apparence... Au grand dam de certains fans.

Si les couleurs sont respectées, les tenues ont été modernisées pour tous les personnages, mais les super-héroïnes ont été dotées de nouvelles courbes qu'elles n'avaient pas dans les anciennes versions. Kimberly et Trini sont ainsi équipées de chaussures à talons hauts, assez peu pratiques lorsqu'on combat les "méchants", comme le soulignent certains fans sur Twitter.

"OK, we're rebooting the Power Rangers! What fresh new ideas can we bring to this franchise?"



"...Boob armor?" pic.twitter.com/SieG9wilkN — Hannah Shaw-Williams (@HSW3K) 5 mai 2016

the power rangers' suits are not 'practical' they are sexist. if the heels are so practical, why don't the boys wear them? — Adriëlle Blaas (@AdrielleBlaas) 5 mai 2016

go go power....WEDGES????? pic.twitter.com/Lam5s8X9NJ — christine teigen (@chrissyteigen) 5 mai 2016

Une "sexualisation" des héroïnes très critiquée

S'il n'est pas rare que des super-héroïnes soient très féminines, c'est une première pour les Powers Rangers, souligne le Huffington Post. Selon la blogueuse féministe Louise Pennington, interrogée par l'édition britannique du site (en anglais), cette décision est une erreur : "Sexualiser leurs tenues dans un programme pour enfants apprend aux jeunes filles que leur seule valeur est leur apparence, indépendamment de leurs compétences et de leurs capacités."

Même constat pour Caitlin Ropper, militante du groupe féministe Shout Collective : "Le choix des costumes souligne une tendance très répandue dans les médias, la culture populaire et la vie réelle, que les femmes sont d'abord appréciées pour leur apparence physique et leur sexualité."

@ThePowerRangers @EW ... Why do the women have heels? Seriously, guys? — Jeff Michael (@ZeoVGM) 5 mai 2016

Si la militante se félicite que des personnages féminins puissent avoir des rôles actifs, au lieu d'être représentés comme "passifs" ou "faibles", elle déplore qu'ils doivent avoir l'air "sexy" en contrepartie. Une évolution d'autant plus dommageable que Powers Rangers a été l'une des premières séries à faire apparaître des héroïnes et des personnages "de différentes appartenances ethniques", souligne le Huffington Post.