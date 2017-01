VIDEO. "On m'a déjà comparé à des singes" : Alicia Aylies, Miss France 2017, revient sur le racisme dont elle est victime

A peine élue Miss France 2017, la Guyanaise Alicia Aylies a dû subir des violentes attaques racistes sur les réseaux sociaux. Invitée sur le plateau de l'émission "C l'Hebdo" sur France 5, samedi 7 janvier, elle a expliqué avoir été depuis longtemps victime d'insultes à cause de sa couleur de peau.

"On ne peut pas s'habituer à ça"

"En étant juste Miss Guyane, j'avais déjà eu le droit à des propos racistes. On m'a déjà comparé à des singes, explique Alicia Aylies. On ne peut pas s'habituer à ça. Je m'attendais à être critiqué un minimum, mais pas à ce stade."

Une semaine après son élection, une photo d'elle, publiée par Paris-Match, avait déjà suscité une polémique. Elle y apparaît plus blanche qu'elle ne l'est, ce qui a choqué beaucoup d'internautes. L'auteur du cliché a, par la suite, expliqué que la photo était surexposée et non modifiée.