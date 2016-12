Miss France a-t-elle été blanchie sur une photo de "Paris-Match" ?

Déjà une polémique autour d'Alicia Aylies, miss France 2017, moins d'une semaine après son élection. En cause : une photo publiée dans Paris-Match et relayée, jeudi 22 décembre, par Sylvie Tellier, Miss France 2002, et désormais directrice générale de la société Miss France.

De nombreux internautes ont alors émis des réserves sur le cliché. "Ça vous dérange pas de blanchir les gens comme ça ?", se demande une femme. "Sa peau est clairement blanchie et ses cheveux afro sont lissés. En résumé, on lui enlève ses traits africain. (sic)", commente un autre. "Waaw elle a blanchit depuis samedi", s'étonne un autre utilisateur sur Twitter. "On a changé de #MissFrance. Vous auriez dû la faire plus blanche encore les gars...", raille une journaliste de Télé Loisirs.

Mais le photographe Benjamin Decoin, auteur du cliché, a balayé la polémique. Contacté par le Huffington Post, il dément fermement : "La photo n'a jamais été blanchie."

Elle est éclairée avec des flashs. Donc forcément, Alicia Aylies est plus éclairée que si vous la voyiez dans un couloir sombre. Prenez-vous en photo avec un iPhone avec et sans flash et vous allez bien voir la différence. Benjamin Decoin, photographe au Huffington Post

Des explications également avancées par une internaute : "Moi meme je suis black et quand je prend des photos de moi en allumant le flash je suis plus clair!", raconte l'une d'elles.