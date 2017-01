VIDEO. Iris Mittenaere est élue Miss Univers, une première pour une Française depuis 1953

C'est une première depuis 1953 pour une Française. Iris Mittenaere, Miss France 2016, a été élue Miss Univers, lundi 30 janvier, à Manille (Philippines). Elle a devancé en finale ses concurrentes haïtienne et colombienne. Au total, 86 jeunes femmes étaient en lice pour succéder à la Philippine Pia Alonzo Wurtzbach.

Née à Lille, l'étudiante en chirurgie dentaire de 24 ans avait été élue Miss France 2016 et auparavant Miss Nord-Pas-de-Calais 2015. Elle est la deuxième Française couronnée Miss Univers, six décennies après la Lorraine Christiane Martel, sacrée en 1953.

"Incroyable ! Elle l'a fait ! Tellement fière !" l'a félicitée dans un tweet Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France. "C'est avec une immense émotion que nous avons vécu ce moment historique à ses côtés", a-t-elle ajouté dans un communiqué diffusé après la cérémonie.

Plaidoyer pour l'ouverture des frontières

L'an dernier, le présentateur américain Steve Harvey avait commis une bourde en se trompant de lauréate devant des millions de téléspectateurs. Cette année, pas d'accroc. La Française a été couronnée dans la matinée, pour coïncider avec le prime time du début de soirée aux Etats-Unis, et au cours de laquelle s'est invitée la politique américaine. La lauréate a plaidé pour l'ouverture des frontières. "Avoir des frontières ouvertes peut nous permettre de parcourir le monde et de découvrir un peu plus sur nos voisins", a-t-elle déclaré à l'animateur qui l'interrogeait sur la crise des migrants en Europe.

Miss Kenya, qui était également parmi les six finalistes, a de son côté affirmé que Donald Trump, élu à la Maison Blanche après avoir longtemps été le patron du concours de Miss Univers, "n'avait peut-être pas été le premier choix de nombreuses personnes" et qu'il divisait les Etats-Unis.