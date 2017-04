L'émission américaine pour enfants "Sesame Street" accueille son premier personnage autiste

Elle se prénomme Julia. L'émission éducative américaine "Sesame Street" a dévoilé son premier personnage autiste, lundi 10 avril, rapporte ABC News (en anglais). La marionnette a fait son apparition dans une séquence de 10 minutes diffusée sur le réseau de télévision public PBS et sur Youtube. L'émission créée en 1969 espère expliquer certains symptômes des troubles du spectre autistique aux enfants.

"Normaliser au mieux l'autisme pour tous les enfants"

Pour parvenir à montrer des symptômes qui s'approchent au plus près de la réalité, les réalisateurs de l'émission ont travaillé avec des associations qui prennent en charge l'autisme, explique CBS News (en anglais). "L'objectif est de décider quelles caractéristiques Julia doit avoir et comment normaliser au mieux l'autisme pour tous les enfants", précise CBS.

"Dès le début, on s'est demandé comment nous pourrions parler d'autisme dans 'Sesame Street', explique Christine Ferraro, scénariste pour l'émission, à CBS News. C'est difficile parce que les troubles de l'autisme ne sont pas communs à tous. C'est différent pour chaque personne qui est atteinte d'autisme."

"J'aimerais qu’elle soit juste Julia"

Dans cet épisode, Julia a ainsi des difficultés à communiquer, un symptôme fréquent chez les personnes autistes. Le personnage de Big Bird, qui rencontre la petite fille aux cheveux oranges pour la première fois, est surpris de voir qu'elle l'ignore. Alan muraoka, le présentateur de l'émission, lui explique alors qu'elle peut prendre plus de temps que les autres pour répondre. "Ca aide de lui poser à nouveau la question", explique-t-il à Big Bird.

Plus tard dans l'émission, Julia est effrayée par le bruit d'une sirène de police alors qu'elle joue avec ses nouveaux camarades, indique le Washington Post (en anglais). Plutôt que de s'étonner de cette réaction, Big Bird et ses compagnons la réconfortent et attendent qu'elle retrouve son calme pour reprendre leur partie.

Comment le personnage, qui existait déjà dans des livres, va-t-il évoluer ? "J'aimerais qu’elle ne soit pas Julia, l'enfant autiste de 'Sesame', mais qu'elle soit juste Julia", souhaite Christine Ferraro. Selon le Centre des maladies du gouvernement des Etats-Unis, un enfant américain sur 68 est autiste.