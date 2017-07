VIDEO. Les "White Walkers" de "Game of Thrones" marchent à Londres

L'hiver n'est pas encore venu à Londres et pourtant, les White Walkers, les Marcheurs blancs, ont envahi le centre de la capitale britannique mardi 11 juillet pour un lancement en fanfare de la saison 7 de Game of Thrones. Night King, leur chef, a arpenté les avenues londoniennes. La vidéo montrant des acteurs déguisés a été postée par Business Insider.

