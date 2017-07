VIDEO. Les cinq règles d'or de "Game of Thrones"

L'hiver est (enfin) arrivé, à Westeros, et les rares personnages qui tiennent encore debout n'ont plus rien à perdre. Avant la diffusion française de la saison 7 de la série Game of Thrones, lundi 17 juillet, franceinfo se replonge dans les épisodes précédents, pour en extraire cinq règles d'or que les novices (il en reste, même après six saisons) doivent garder en tête.

La première règle est connue depuis les toutes premières saisons : vos personnages préférés vont mourir, si ce n'est pas déjà fait. Quitte à indigner ses lecteurs et les spectateurs de la série, l'auteur George R.R. Martin, tue sans scrupules même ses personnages les plus appréciés (RIP Hodor). Préparez-vous. Pour compenser, rappelez-vous aussi que tout le monde souffre terriblement, même les plus puissants.

Jon Snow par exemple, ne connaît guère de répit. Mais il semble décidé à échapper à un destin tragique, malgré les nombreuses blessures infligées au fil des saisons. A ses côtés et parmi ses ennemis, se retrouvent dans cette saison une majorité de personnages féminins plus forts les uns que les autres. Violées, battues, insultées, elles se relèvent toujours, plus puissantes que jamais. Daenerys Targaryen, Cersei Lannister, Sansa Stark veulent leur place au Royaume des Sept couronnes.