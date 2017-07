QUIZ. Inceste, chamane, roi fou... Ces événements se sont-ils produits dans "Game of Thrones" ou dans la vraie vie ?

Des rois en pagaille, des chevaliers archi-violents, des Etats au bord de l'implosion, des monstres, des guerres, de la magie, de la vengeance, du sexe et des dragons... Autant d'éléments qui font le succès de la série Game of Thrones, dont la septième saison est diffusée à partir du dimanche 16 juillet aux Etats-Unis et le lendemain en France.

La saga, née de l'imagination du romancier américain George R. R. Martin, n'a pourtant pas grand-chose à envier à la vraie vie. Car à travers l'histoire, voire dans l'actualité, les intrigues romanesques ne manquent pas. Saurez-vous différencier, parmi les évènements, lieux et personnalités suivants, celles et ceux qui appartiennent au réel ou à la fiction ? C'est parti pour le carnage !

