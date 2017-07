"Nous aussi, nous avons des Dragons !" : la ville de Perpignan, candidate pour accueillir le tournage de "Game of Thrones"

Jon Snow, Sansa Stark ou Tyrion Lannister : les héros de "Game of Thrones", la série culte de la chaîne américaine HBO, sont connus de millions de spectateurs à travers le monde, et chacun rêve d'en découvrir l'envers du décors. En Irlande du Nord, où une saison a été tournée, les retombées économiques s'élèvent à 145 millions d'euros. Les villes de Dubrovnik, en Croatie, ou de Gérone, en Espagne, ont vu leurs fréquentations touristiques exploser, pour les mêmes raisons.

Plusieurs villes se lancent désormais dans des opérations de lobbying pour séduire les producteurs. C'est le cas de Perpignan. Pour Laurent Gauze, président de l'agence de développement économique Pyrénées Méditerranée Invest, les Pyrénées-Orientales ont "les capacités, l'énergie et l'imagination".

franceinfo : Pourquoi vouloir absolument attirer la production de "Game of Thrones" à Perpignan ?

Laurent Gauze : Nous avons cette idée depuis longtemps. Il y a deux ans, nous avons proposé à la production un "book" présentant les principaux sites historiques entre les Pyrénées et la Méditerrannée. Les producteurs n'avaient pas donné suite. A l'époque, nous nous y étions peut-être pris un peu tard. Et puis nous ne sommes pas les seuls. Mais nous n'avons pas rangé le dossier.

Qu'avez-vous changé pour les convaincre ?

Nous avons essayé non seulement de mettre en avant de beaux visuels, mais aussi de juxtaposer les richesses de notre territoire et les visuels de la série. Par exemple, le palais des Rois de Majorque avec le Mur, la procession de la Sanch avec les moineaux... et nous avons aussi des Dragons ! C'est notre équipe de rugby à XIII. Il s'agissait vraiment de nous faire un peu remarquer. Je suis le premier surpris : c'est arrivé jusqu'à des personnes bien placées dans la série. Depuis la semaine dernière, nous proposons aux habitants de notre territoire d'envoyer des photos qui le mettent en valeur. Nous essayons de nous décaler de la communication habituelle.

Si Perpignan obtient le tournage, l'image de la ville ne risque-t-elle pas de se transformer, avec des flots de touristes ininterrompus ?

Perpignan est une ville étendue, elle a été la capitale des rois de Majorque. C'est une ville touristique, avec une forte capacité d'accueil, notamment d'avril à octobre. Nous avons de nombreux avantages. Bien sûr, on voit les problèmes que cause l'afflux de touristes à Barcelone. Nous n'en sommes pas là à Perpignan. Nous serions ravis d'accueillir "Game of Thrones", ou une autre série. Nous avons les capacités, l'énergie et l'imagination. Nous sommes la ville de Dali.

Les retombées seraient donc forcément positives ?

Bien sûr. Nous avons l'ensemble des compétences et l'expérience d'une ville à l'histoire riche, qui peut plaire à la production, comme aux spectateurs.