L'auteur des romans qui ont inspiré la série "Games of Thrones" annonce un sixième tome en 2017

L'annonce va réjouir les fans de la série Games of Thrones. Le sixième tome de la série de romans A Song of Ice and Fire (Le trône de fer en français), qui inspire la série télévisée du même nom, devrait sortir en 2017, a affirmé mardi 10 janvier son auteur George R. R. Martin, sur son blog (en anglais).

"Je pense que ce sera publié cette année", écrit George R. R. Martin, avant de s'empresser de préciser : "Mais bon, je pensais la même chose l'année dernière." L'écrivain répondait à un fan qui lui suggérait sur son blog d'annoncer la date de publication pour mettre fin au suspense autour de la parution de ce nouveau tome.

"Beaucoup de chapitres sombres dans l'histoire que j'écris"

Des rumeurs disaient que l'ouvrage était terminé depuis décembre 2015, ce qui avait forcé George R. R. Martin à publier un communiqué s'excusant de ne l'avoir toujours pas fait. L'auteur s'était cependant déjà exprimé sur ce nouvel opus. Il avait d'ailleurs annoncé "le pire".

"Il y a beaucoup de chapitres sombres dans l'histoire que j'écris", avait-il lancé début décembre à la foire internationale du livre de Guadalajara (Mexique), selon Première. "Certains personnages sont vraiment dans des endroits très sombres. Mais c'est la conception classique d'une histoire : les choses vont mal avant d'aller mieux. Là, les choses vont franchement empirer pour beaucoup de gens !", avait-il ajouté.

Les romans ont été un grand succès de librairie, surtout depuis la diffusion de la série télévisée, devenant un best-seller plusieurs années après leur sortie. Toutefois, comme le relève BuzzFeed (en anglais) les fans craignent que la sixième saison de Games of Thrones soit diffusée avant la parution du sixième opus du Trône de fer. Ce serait une première.