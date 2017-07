INFOGRAPHIE. Comprendre l'intrigue compliquée de "Game of Thrones" en un coup d'œil

Attention, l'hiver est de retour (en plein cœur de l'été). Game of Thrones est revenu, dimanche 16 juillet, sur les écrans américains et français, avec la septième et avant-dernière saison de cette série au succès planétaire. L'histoire de ces familles nobles se déchirant pour s'emparer du Trône de fer ne compte plus que treize épisodes, répartis en deux courtes saisons. Ensuite, le rideau retombera sur l'un des plus grands phénomènes de la télévision. Pour l'occasion, franceinfo vous résume l'intrigue extrêmement complexe de cette colossale saga médiévale-fantastique en une infographie (forcément un peu simplifiée).

Depuis ses débuts en 2011 sur la chaîne HBO, les scénaristes de la série ont brutalisé des femmes, tué des enfants, montré des scènes érotiques très crues et des dizaines de personnages – y compris principaux – ont été torturés et/ou ont trouvé la mort par tout un arsenal de méthodes (découpé, poignardé, empoisonné, écorché, décapité, brûlé vivant, énucléé, éviscéré...). Le tout avec moult détails et gros plans. La septième saison de cette série, l'une des plus sombres jamais réalisées et des plus controversées pour l'extrême violence mise en scène, ne devrait pas déroger à la règle.

Jon, Cersei, Daenerys et les autres

Petit rappel des faits pour les téléspectateurs assidus : à la fin de la saison 6, le héros Jon Snow (Kit Harington) qui est revenu à la vie est devenu le roi du Nord. Cersei Lannister (Lena Headey) a commis un coup d'Etat dans la capitale Port-Réal, assassinant la quasi-totalité de la famille royale et son adversaire religieux, le Grand Moineau. Sansa Stark (Sophie Turner), violée dans la saison 5 – au cours d'une scène très controversée car absente du roman – par Ramsay Bolton (Iwan Rheon), l'a fait dévorer par ses propres chiens. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), elle, a fait voile vers le continent de Westeros.

Quant à ceux qui lisent les romans qui ont inspiré la série, il faudra qu'ils se montrent patients. Le romancier George R.R. Martin prend son temps. Le cinquième tome du Trône de Fer a été publié en 2011 et deux autres volets sont prévus, mais à une date indéterminée.