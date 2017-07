"Game of Thrones" : le premier épisode de la saison 7 a été vu illégalement plus de 90 millions de fois

C'est la série de tous les records. Le premier épisode de la saison 7 de Game of Thrones, diffusé dimanche aux Etats-Unis, a été vue légalement plus de 16 millions fois, rapporte Business Insider (lien en anglais), vendredi 21 juillet. Mais d'autres chiffres sont bien plus vertigineux. L'épisode de la série de HBO a été vu de manière illégale à travers le monde plus de 90 millions de fois.

Il peut s'agir de visionnages sur des sites en streaming, mais aussi de téléchargements illégaux. Dans le top 5 des pays, où on a le plus téléchargé l'épisode, on retrouve en tête les Etats-Unis, suivis du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Inde et enfin de l'Indonésie.

Des avertissements envoyés aux pirates

Pourtant, pour contrer les piratages, HBO a mené une stratégie commerciale assez agressive pour proposer Game of Thrones sur le maximum de plateformes et à des prix attractifs, signale Mashable (lien en anglais).

Par ailleurs, HBO ne compte pas rester passif par rapport à ces téléchargements illégaux massifs. Les fournisseurs d'accès à internet ont envoyé à certains utilisateurs, ayant piraté l'épisode des messages d'avertissements. Sera-t-il sera suivi d'effets ? Rendez-vous le 23 juillet pour la diffusion de l'épisode 2.