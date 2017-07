"Game of Thrones" : avec son bar au trône de fer et à l'arbre sacré, Washington se donne des airs de Westeros

C'est l'événement de l'été pour des millions de fans à travers le monde : Game of Thrones revient pour une septième et avant-dernière saison. La série au succès international est diffusée depuis dimanche 16 juillet, sur la côte Est des États-Unis. Pour fêter l'événement, un bar éphémère à la gloire de la série a ouvert à Washington. Des centaines de fans s'y pressent déjà chaque jour.

Plusieurs heures d'attente pour un verre

Jenny et John ont fait le pied de grue sur le trottoir pendant des heures. Ces deux fans ont patienté au moins une heure et demi sous une pluie battante, avant d'accéder enfin à l'intérieur de l'établissement : "On est complètement fous, commente Jenny. Ils ont commandé la pluie pour nous, mais on reste forts. On va se souvenir de ce moment toute notre vie. On a payé très cher pour le coiffeur... et finalement, on a les cheveux trempés."

En patientant, John raconte qu'il fait tout cela par passion : "L'histoire [de cette série] est incroyable, avec plein de rebondissements. En plus, il y a des seins et on voit du sexe !" Angela dit passer par toutes les émotions en regardant les épisodes : "Tu as le cœur brisé, puis tu es heureuse... C'est comme quand tu sors avec un très mauvais garçon. Ce sont les montagnes russes."

Photo sur le trône de fer

Après plusieurs heures d'attente, les fans découvrent un bar composé de cinq pièces, entièrement décorées selon les codes de la série. Ils peuvent par exemple s'arrêter sous les branches blanches aux feuilles rouges de l'arbre sacré de Winterfell, installé à l'entrée. Les clients peuvent aussi s'asseoir quelques instants sur le trône de fer, pour faire une photo. Pour cela, il faut s'inscrire et attendre, parfois plusieurs heures, avant de recevoir le signal sur son téléphone portable.

Cocktail dans une chope en simili-corne

Au comptoir, les fans ont le choix entre une bière baptisée Game of Thrones et une dizaine de cocktails aux noms évocateurs. "C'est comme Disneyland, mais pour les plus de 21 ans, explique Angela. Il y a un cocktail qui s'appelle 'Shame' [honte]. Les serveurs agitent la cloche en disant 'Shame, shame !' Ça nous rappelle une scène de la série, ça marche vraiment bien." Le Shame est composé de tequila, gin tonic et pamplemousse, c'est l'un des cocktails qui se vend le mieux. The North Remembers ("Le Nord se souvient", titre du premier épisode de la deuxième saison de la série), est également très apprécié. Il est servi dans une grosse chope, qui ressemble à une corne.

Le Game of Thrones pop-up bar ou GOT PUB est ouvert jusqu'à 1h du matin tous les jours de l'été, à l'exception du dimanche. Ce jour-là, l'établissement ferme à 19 heures afin de permettre aux fans de rentrer chez eux pour regarder les épisodes, diffusés à 21 heures.