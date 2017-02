DIRECT. Regardez le documentaire événement "Planète animale" avec France 2

"Les animaux étant souvent détendus auprès des humains, certains d’entre eux, comme les pingouins, se dandinaient jusqu’à la caméra et s’amusaient à fouiner à droite et à gauche !" raconte la réalisatrice Elizabeth White. Ce documentaire aux images exceptionnelles, raconté par François Morel, propose un voyage inédit, une immersion au cœur de la faune sauvage. Planète animale est à voir mardi 14 février à 20h55 sur France 2 et sur franceinfo.fr.

• 2 089 journées de tournage dans 40 pays différents. Des plus hautes montagnes aux îles les plus lointaines, des jungles les plus luxuriantes aux déserts les plus arides, le film s’efforce d'offrir au public une expérience unique de la vie dans ces étendues sauvages, grâce aux technologies les plus sophistiquées du monde, qui ont permis d’observer la vie de certaines créatures et leurs comportements uniques, jusqu’ici quasiment impossibles à filmer.

• Des léopards des neiges frôlent la caméra. Pour la première fois, quatre léopards des neiges sont filmés ensemble, chassant et s’affrontant. Une girafe coursée en plein désert par un clan de lions, ou encore l’éclosion d'iguanes des Galapagos et leur course effrénée le long des plages tandis qu'ils sont poursuivis par des dizaines de serpents coureurs... Jamais la planète animale n'a été filmée aussi près !