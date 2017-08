DIRECT. Regardez la nouvelle formule de l'émission "C à vous" de France 5, dont Julie Gayet est l'invitée

C'est la rentrée pour l'émission "C à vous" sur France 5, lundi 28 août. A cette occasion, Anne-Elisabeth Lemoine et ses chroniqueurs reçoivent Julie Gayet. Une émission à suivre en direct sur franceinfo.fr et France 5 à partir de 19 heures.

• La comédienne évoquera notamment sa rentrée théâtrale dans Rabbit Hole et l'opéra en plein air Les Noces de Figaro qu'elle met en scène.

• La compagne de François Hollande, qu'on a vue au bras de l'ex-président de la République cet été en compagnie de Charles Aznavour, commentera également la vie politique, en ce jour de rentrée du gouvernement et après un week-end de reprise des activités pour de nombreux partis politiques.