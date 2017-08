David Pujadas remplace Yves Calvi sur LCI

David Pujadas va remplacer Yves Calvi en début de soirée sur LCI, a annoncé le groupe TF1 dans un communiqué, lundi 21 août. L'ancien présentateur du journal de 20 heures de France 2 avait appris fin mai son remplacement à la rentrée par Anne-Sophie Lapix, alors animatrice de "C à Vous" sur France 5.

David Pujadas, 52 ans, arrive sur LCI "en tant que producteur (via la société Particules Productions) et présentateur de l'émission '24h Pujadas : l'info en questions', du lundi au vendredi de 18 heures à 20 heures", a indiqué la maison-mère de la chaîne d'information en continu.

Le "20 heures", un "immense accomplissement professionnel"

"L’idée est de faire une émission qui garde une grande densité, mais en s’éloignant pendant deux heures du tempo accéléré d’une chaîne d’info avec interruption toutes les dix minutes", a précisé David Pujadas dans un entretien accordé au Monde (article réservé aux abonnés). Le présentateur y ajoute avoir vécu son aventure au 20 heures de France 2 comme un "immense accomplissement professionnel".

"Je suis très heureux que David Pujadas rejoigne LCI pour prendre en charge le 18-20h et poursuivre le développement de cette case stratégique", a souligné Thierry Thuillier, ancien directeur de l'information de France Télévisions devenu directeur de LCI. Il reprend la case occupée la saison précédente par Yves Calvi, ex-présentateur de "C dans l'air" sur France 5, parti lui sur Canal+ pour animer une émission de décryptage en direct et en clair en début de soirée.