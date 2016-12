Patrick Poivre d'Arvor met son grain de sel contre Cyril Hanouna et son émission "un peu humiliante"

PPDA contre TPMP. L'ancien présentateur du journal de 20 heures de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, s'est élevé, lundi 26 décembre, contre "Touche pas à mon poste", l'émission présentée par Cyril Hanouna. "Il faut faire atten­tion au français utilisé, aux séquences. Un certain nombre d'entre elles sont parfois un peu machistes, un peu humi­liantes", a-t-il déclaré sur RMC.

"Tout est objet de ricanements"

"Ce qui me gêne parfois, c'est que tout est objet de ricanements, a poursuivi l'ancien journaliste. Et pour les jeunes qui sont en train de se construire, cette culture de la dérision –pour Hanouna, c'est de la dérision, mais d'autres la voient comme la norme–, peut-être que c'est un peu plus gênant, on s'en apercevra plus tard."

Patrick Poivre d'Arvor a cependant reconnu qu'on "est pas obligé de regarder" l'émission de C8. "Si les gens ont envie de regarder Anne-Sophie Lapix et 'C à vous', ils peuvent", a-t-il lâché.