VIDEO. Rebaptisé "VU", le "Zapping" revit sur France 2 et étrille Vincent Bolloré

Après avoir recruté son fondateur, Patrick Menais, France 2 a diffusé lundi 16 janvier sa version du célèbre "Zapping" de Canal+, intitulée "VU". Le programme de 6 minutes est diffusé du lundi au samedi à 17h25. Pour sa première édition, "VU" a fait plusieurs allusions à Vincent Bolloré patron de Vivendi et de Canal+.

A travers son "Zapping", composé d'extraits des programmes télévisés de la veille, Patrick Menais avait vertement critiqué les réformes du nouveau patron de Vivendi et de Canal+ Vincent Bolloré. Au printemps, le "Zapping" s'était plusieurs fois moqué de Vincent Bolloré lui-même et de ses méthodes. Fin juin, le groupe avait présenté une grille de rentrée où l'émission avait disparu.

Echanges secs entre Montebourg et Ferrari

On peut donc retrouver dans"VU" l'échange entre Arnaud Montebourg, candidat à la primaire organisée par le PS, et Laurence Ferrari, journaliste à iTélé, chaîne détenue par Vincent Bolloré. L'ancien ministre de l'Economie s'en est pris sans le nommer directement au patron de Canal+ et donc principal actionnaire d'iTELE qui co-diffusait le débat. "Il y a même une chaîne, votre chaîne madame Ferrari", a-t-il interpellé la journaliste d'iTélé Laurence Ferrari, dont "le propriétaire est allé jusqu'à détruire son outil de travail pour empêcher le pluralisme", a attaqué Arnaud Montebourg, en faisant allusion à la longue grève qui a opposé les salariés à la direction de la chaîne.

Laurence Ferrari a sèchement rétorqué : "Concernant la chaîne que vous avez évoquée, iTélé, elle est là, et bien là, et je la représente ce soir monsieur Montebourg." "VU" enchaîne avec une séquence montrant l'humoriste Stéphane Guillon, sur le plateau de "Salut les Terriens !" sur C8 (autre chaîne du groupe Canal+), se demander "ce qu'[il va] devenir" s'il se "fâche avec Bolloré".