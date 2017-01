Quatre fois où Jean-Pierre Elkabbach a fait scandale à Europe 1

Mais quand Jean-Pierre Elkabbach raccrochera-t-il donc les gants ? Dans un communiqué publié mercredi 11 janvier, la direction de Canal+ a annoncé l'arrivée du journaliste de 79 ans sur l'antenne d'i-Télé. Evincé au début de l'année de l'interview politique matinale d'Europe 1, il sera chargé de préparer le lancement de la nouvelle formule de la chaîne d'information, baptisée CNews.

L'ancien président de France 2 et France 3 assurera également des "interviews politiques et de grands entretiens", tout en conseillant son nouvel employeur "pour son développement".

Entré en 1982 à Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach a pris les commandes de l'interview politique de la station de la rue François-Ier en 1987. Depuis, il a été au centre de plusieurs polémiques, souvent liées à ses amitiés politiques supposées. Florilège non exhaustif.

L'affaire remonte au début de l'année 2006. La journaliste Caroline Roux, chargée du suivi de la droite à Europe 1, est en partance pour Canal+. Le Canard enchaîné révèle que pour la remplacer, Jean-Pierre Elkabbach a demandé l'avis de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et président de l'UMP. Contacté par l'hebdomadaire, le journaliste, alors directeur d'Europe 1, assume.

C'est la démarche classique de tout chef d'entreprise pour choisir les meilleurs, les plus libres et les plus indépendants