Canal+ annonce la fin de son émission emblématique "Le Grand Journal"

Clap de fin pour "Le Grand Journal". Canal+ a annoncé l'arrêt de son émission du soir dans un communiqué publié, lundi 13 février. La dernière émission devrait avoir lieu le 17 mars. Créée en 2004, "Le Grand Journal" a longtemps été le programme-phare de la chaîne cryptée, mais ses audiences étaient en chute libre ces dernières années. Il ne rassemblait plus que 0,6% d'audience en moyenne (124 000 téléspectateurs). Loin, très loin des 1,5 million de téléspectateurs en moyenne en 2012-2013.

Premier animateur de l'émission, Michel Denisot a publié un message après cette annonce.

Dans son communiqué, Canal + "remercie chaleureusement les équipes du 'Grand Journal' qui travaillent à de nouveaux projets d'émissions". A la place, la chaîne cryptée proposera, à partir du 20 mars, une case cinéma entre 17h40 et 19h30. Les programmes en clair ne commenceront donc qu'à partir de 19h30. "Les programmes en clair débuteront désormais à 19H30 autour des émissions identitaires de la chaîne : 'Le Journal du cinéma', 'Le Gros Journal', 'Le Petit Journal', Catherine et Liliane et 'Les Guignols'", poursuit le communiqué.