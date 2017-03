Des candidats d'une téléréalité passent un an coupés du monde et découvrent que l'émission s'est arrêtée en août

Participer à une téléréalité qui n'est pas diffusée. C'est la mésaventure qui est arrivée à 23 participants de l'émission "Eden" sur la chaîne britannique Channel 4, rapporte The Telegraph (en anglais), jeudi 23 mars. Le programme proposait aux candidats de se couper de tout, pendant un an, dans un campement en Ecosse. Pas de téléphones, ni internet, et juste assez de vivres pour tenir.

Aucune date de diffusion n'est prévue

La premier épisode a été diffusé, en différé, en juillet. Mais depuis août plus aucun épisode n'est sorti à la télévision. "Le 6 octobre, un tweet a été envoyé montrant un participant avec une chèvre, mais c'est la dernière fois, depuis le compte est inactif", relève The Telegraph. Pendant tout ce temps, les candidats n'ont pas été mis au courant de la situation. Le tournage est désormais terminé et les participants sont revenus à une vie normale.

Depuis jeudi, les candidats ont donc pu découvrir que le Royaume-Uni avait voté pour un départ de l'Union européenne, que Donald Trump avait remporté l'élection américaine et que Leicester avait remporté la Premier League, s'amuse The Guardian (en anglais). De son côté Channel 4 assure que les épisodes seront bien diffusés, mais de manière regroupée, et plus tard. Aucune date n'est pour l'instant prévue.