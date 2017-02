Théâtre : deux pièces de Ionesco à l'affiche sans interruption depuis 60 ans à Paris

Il était une fois une incroyable aventure théâtrale, une histoire d'amour qui dure depuis 60 ans. À Paris, La Cantatrice chauve et La Leçon, deux pièces d’Eugène Ionesco, sont jouées sans interruption depuis le 16 février 1957 au théâtre de la Huchette dans le Quartier latin.

Une soirée anniversaire est organisée pour l'occasion. Franceinfo a pu assister à une représentation.

Les mêmes pièces, des acteurs différents

Ce soir comme presque tous les soirs, la petite salle du théâtre de la Huchette fait le plein. À l’entrée, le régisseur, Ider, est celui qui contrôle les billets de chaque spectacle depuis 36 ans. Il n’est d'ailleurs pas le seul à avoir passé une bonne partie de sa vie dans ce théâtre, qui a permis à des générations de spectateurs de voir La Cantatrice chauve et La Leçon.

À la Huchette, le doyen s’appelle Roger Defossez. Il joue M. Smith dans La Cantatrice. "J'ai commencé à jouer cette pièce en 1958", raconte-t-il.

Sur 18 000 représentations, j'en ai fait 6 000, vous imaginez ? Mais toujours avec le même plaisir. Roger Defossez, un des comédiens de "La Cantatrice chauve" à franceinfo

Il a donc passé 59 années à jouer la pièce de Ionesco sans lassitude, et ce grâce notamment au roulement des comédiens. Ils sont 45 à se partager les rôles de La Cantatrice et de La Leçon. Il y a donc rarement la même distribution.

Une traversée dans le temps et les époques

Roger Defossez, âgé aujourd’hui de 85 ans, se souvient de ses débuts, lorsque La Cantatrice chauve était une pièce d’avant-garde. "En 1958, je me souviens qu'il y avait encore des gens qui quittaient la salle en plein milieu de la représentation, et qui disaient à la caissière en sortant 'De qui se moque-t-on ?!' Ils étaient furieux !"

Le décor de La Cantatrice chauve, au théâtre de la Huchette, à Paris. (ANNE CHEPEAU / FRANCEINFO)

Serge Noël, qui joue dans La Cantatrice depuis huit ans, a aussi beaucoup de souvenirs. Son père a créé le décor de la pièce en 1957 : "Je me rappelle que la première que j'ai faite ici, mon père est venu voir, se souvient-t-il.Il était déjà âgé et il m'a dit 'C'est étonnant de te voir-là, je ne savais plus très bien à quelle époque j'étais', raconte-t-il. (...) De voir son fils, là, je crois que cela lui était étrange".

90 places pour 45 acteurs

Le théâtre de la Huchette détient ainsi le record mondial de représentations : 18 479 pour les deux pièces de Ionesco. Une longévité qui s'explique par le fonctionnement du théâtre : "C'est une coopérative, explique Franck Desmett, le directeur. Les acteurs sont propriétaires des deux spectacles. C'est le modèle économique le moins rentable du monde : 90 places font vivre 45 acteurs."

Des comédiens du théâtre de la Huchette, à Paris, en pleine représentation de La Cantatrice chauve. (ANNE CHEPEAU / FRANCEINFO)

Ce modèle est soutenu par les spectateurs. Ils sont plus de deux millions à être allés au théâtre de la Huchette depuis 1957.

À l'occasion de cet anniversaire exceptionnel, le théâtre de la Huchette organise une soirée spéciale, jeudi 16 février. Les comédiens en costume de scène accueilleront les spectateurs devant le théâtre. Une lecture des mauvaises critiques, parfois au vitriol, publiées sur les deux pièces est également prévue. Autre date à retenir : la nuit du 4 au 5 mars, intitulée "Nuit de l’absurde" ou "Les 24 heures non-stop Ionesco", La Cantatrice chauve et La Leçon seront jouées en continu.