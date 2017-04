Sur le point de fêter ses 93 ans, l'actrice Doris Day découvre qu'elle en a 95

C'est ce qui s'appelle prendre un coup de vieux. L'actrice américaine Doris Day fête ses 95 ans, lundi 3 avril. A sa grande surprise, puisque l'interprète de Calamity Jane dans La Blonde du Far West pensait avoir 92 ans jusqu'au week-end précédent son anniversaire. Alors qu'elle croyait être née en 1924, une copie de son acte de naissance révèle qu'elle a en réalité vu le jour en 1922, rapporte le Guardian (en anglais).

Une copie de l'acte de naissance de Doris Day, de son vrai nom Doris Mary Kappelhoff, a été rendue publique par l'Etat de l'Ohio, le 31 mars 2017. (SIPA / AP)

"J'ai toujours dit que l'âge n'était qu'un chiffre", a réagi Doris Day, de son vrai nom Doris Mary Kappelhoff, dans un communiqué publié dimanche 2 avril.

Je n'ai jamais prêté grande attention aux anniversaires, mais c'est super d'enfin savoir quel âge j'ai vraiment ! Doris Day

"Il y a longtemps eu des spéculations et des rumeurs à propos de l'âge de Doris", a ajouté son agent, Charley Cullen Walters. "L'histoire que j'ai le plus entendue est que Doris auditionnait pour un rôle alors qu'elle était jeune et qu'il y a eu une erreur sur son âge dans le formulaire, a-t-il poursuivi. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas cette erreur a pu simplement perdurer toutes ces années."