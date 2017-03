Sitôt sorti de son bloc de pierre, Abraham Poincheval va couver de vrais œufs

Il y a un mois, il sortait de la pierre dans laquelle il était resté enfermé pendant une semaine au Palais de Tokyo à Paris : Abraham Poincheval entame ce mercredi 29 mars une nouvelle performance, toujours au Palais de Tokyo. Cette fois, il va tenter de couver des œufs pendant une durée de 21 à 26 jours jusqu’à l’éclosion de poussins. Une façon pour l’artiste de se confronter au monde animal. Il s’est confié à franceinfo.

Franceinfo : Comment va se dérouler votre performance ?

Abraham Poincheval : Nous avons fabriqué une sorte de vivarium, une vitrine, pour pouvoir conserver la chaleur et ne pas être trop dépendant de la chaleur du musée. Dans cette vitrine, qui a un socle, nous avons installé un stock de vivres et d’eau pour pouvoir tenir entre 21 et 26 jours. Il y a une sorte de table de ponte, disons de couvaison, plutôt, sur laquelle je me tiendrai. Je serai, moi, revêtu d’une sorte de caparaçon [une housse d’ornement dont on revêt les chevaux NDLR] qui a été fabriqué par une artiste coréenne Seulgi Lee qui permet d’éviter que la chaleur se diffuse trop ou s’échappe trop vite, et qu’elle reste concentrée sur les œufs.

Comment vit-on avec le regard des autres en permanence pendant plus de trois semaines ?

Pour tout vous dire, je n’en sais rien du tout. C’est une chose que je vais expérimenter. Il y a d’ailleurs une caméra qui filmera tout en permanence et retransmettra sur internet, à la manière de celles installées sur les nids d’aigle, où l’on voit les oisillons naître. C’est un temps… tout le temps relayé !

Qu’est-ce que vous attendez de cette nouvelle performance ?

Ce sont des questions de genre, de transgenres, de transhumanités, du féminin-masculin, du rapport à l’animal. Après, je ne sais pas comment cela va se passer, mais cela m’intéresse.

Vous avez conscience que pour beaucoup de gens, cela paraît une idée parfaitement farfelue de vouloir se mettre à couver des œufs ?

Oui ! (rires)… Je veux bien croire que c’est absolument farfelu. Mais c’est en même temps ce que je trouve assez beau. Cela a d’ailleurs été déjà défendu, au travers des ermites. Cela pouvait paraître tout à fait incongru, en décalage par rapport à l’époque dans laquelle ils vivaient, et pourtant c’est une manière de poser les questions différemment.