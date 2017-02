Rowan Atkinson, célèbre Mr Bean, reprend la pipe du commissaire Maigret

Les téléspectateurs vont découvrir une nouvelle version des enquêtes du commissaire Maigret, programmée sur France 3 à partir de dimanche 19 février.

Le comédien Rowan Atkinson a été choisi pour tenir le rôle et le rang du héros le plus célèbre de Georges Simenon. L'acteur est plus connu sous le nom de son personnage loufoque : Mr Bean.

La série télévisée sur Maigret a déjà été diffusée avec un certain succès sur une chaîne britannique. Le choix de Mr Bean pour interpréter le rôle du commissaire bourru peut surprendre, et pourtant ce contre-emploi amusant n'est pas une première.

Maigret dans plusieurs langues

Avant Rowan Atkinson, Gino Cervi, connu en France pour ses répliques de maire communiste, irréductible anticlérical dans Don Camillo avec Fernandel dans les années 50 et 60, a lui aussi incarné le fameux policier, dans une série en Italie.

D'autres stars du cinéma ont endossé le pardessus du commissaire Maigret, comme Charles Laughton, qui apparaît dans le film L'homme de la Tour Eiffel, en 1949.

Charles Laughton était plus connu pour ses rôles dans les classiques du cinéma américain ou derrière la caméra pour La nuit du chasseur. Maigret a aussi été joué par d'autres acteurs étrangers : l'Irlandais Richard Harris, le Britannique Rupert Davies, le Russe Boris Tenine, le Japonais Kinya Aikawa ou encore Heinz Rühmann, l'acteur allemand le plus populaire du siècle dernier.

Richard et Gabin dans la peau du commissaire

En France, on se souvient que l'un des acteurs qui a le plus joué le rôle du commissaire Maigret venait lui aussi de la comédie. Jean Richard était surtout connu pour son talent comique, avant de rentrer au 36, quai des Orfèvres.

Une trentaine de comédiens ont incarné Maigret au petit ou au grand écran. Parmi les acteurs français, Pierre Renoir, Harry Baur, Albert Préjean, Michel Simon, Bruno Cremer ont fait la une de la distribution. Jean Gabin reste sans doute la tête d'affiche la plus marquante, notamment dans Maigret tend un piège de Jean Delannoy, un film sorti en 1958.