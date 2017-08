"Ravi et touché", Charles Aznavour recevra son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood

"Plus que ravi et très touché." A en croire ses proches, Charles Aznavour est aux anges avant de recevoir son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood Le chanteur français a "accepté tout de suite", ajoute son entourage, cité par Le Parisien, dimanche 13 août. La nouvelle a été officialisée dans la semaine par la chambre de commerce d'Hollywood, qui gère les attributions.

"Un artiste populaire connu à travers le monde"

"Charles Aznavour est un artiste populaire connu à travers le monde et aimé de millions de fans de toutes générations", a constaté Ana Martinez, productrice de ces cérémonies sur le Walk of Fame. Charles Aznavour recevra cette étoile, la 2 618e de l'endroit, lors d'une cérémonie, le jeudi 24 août. Elle sera située sur le célèbre Hollywood boulevard, devant un théâtre historique de Los Angeles consacré aux comédies musicales, le Pantages.

Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est que les personnalités honorées doivent mettre la main à la poche. Selon Le Parisien, un somme de 40 000 dollars (environ 34 000 euros) doit être versée à l'association Hollywood Historic Trust, qui organise les cérémonies et entretient le boulevard. Charles Aznavour "n'est pas au courant" de ce droit d'entrée, explique un collaborateur au quotidien, "mais il a confiance en ses producteurs, qui s'occupent de tout".

Il a déjà reçu une étoile honorifique, à l'automne

De son vrai nom Shahnourh Varinag Aznavourian, Charles Aznavour avait reçu cet automne une étoile honorifique, semblable à celle qui sera cimentée sur le Walk of Fame. "Je viens à Hollywood depuis des années, j'ai beaucoup travaillé aux Etats-Unis car (...) le pays du 'show-business', c'est l'Amérique", avait-il alors déclaré. L'auteur et interprète est particulièrement populaire à Los Angeles et ses environs, où vit la plus grande communauté arménienne de la diaspora.

L'étoile honorifique reçue par Charles Aznavour, le 27 octobre 2016 à Hollywood. (JONATHAN ALCORN / AFP)

En 1998, Charles Aznavour avait été déclaré "chanteur de variété le plus important du XXe siècle", dans un sondage de CNN et Time. Au fil de sa carrière, le Français a vendu plus de 180 millions de disques et écrit 1 300 chansons dans de multiples langues. Il est également devenu l'un des plus ardents porte-drapeaux de la diaspora arménienne.