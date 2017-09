QUIZ. Ces dessins animés ou séries sont-ils passés dans "Le Club Dorothée" ou ailleurs ?

Vous vous souvenez du nom de chacune des Tortues Ninja, du générique de Moi Renart et de toute l'intrigue des Chevaliers du Zodiaque. Mais sur quelle chaîne regardiez-vous ces dessins animés et séries télévisées ? Dans quelle émission étaient-ils programmés ? Trente ans après le lancement de l'émission phare de TF1, et vingt ans après l'arrêt de sa diffusion, franceinfo teste vos connaissances. Alors "Club Dorothée" ou pas "Club Dorothée" ?