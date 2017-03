VIDEO. "Trainspotting 2", "Logan" et "Horizon Zero Dawn" sont dans "Pop Chrono" cette semaine

Deux fois par mois, "Pop Chrono" vous propose de découvrir, en (presque) deux minutes, toute l'actualité pop culture de la semaine. Jeux vidéo, séries télé, films, manga, comics ou BD, il y en a pour tous les goûts.

La suite réussie d'un film culte

On débute ce troisième numéro avec la suite d'un film culte : Trainspotting 2, sorti en salle le 1er mars. Alors oui, généralement, l'adage veut que les suites soient toujours moins bonnes que l'original, mais là, Dany Boyle a réussi son coup. Loin de se contenter de capitaliser paresseusement sur cette bande de junkies qui nous avait électrisés en 1996, le réalisateur britannique propose un film plein de nostalgie et d'humour boosté par une mise en scène efficace et une bande son au poil.

Le chant du cygne de Wolverine

Au rayon nostalgie, on peut aussi dégainer Logan, l'ultime volet de la saga sur le personnage de Wolverine, au cinéma en France depuis le 1er mars. Car Hugh Jackman, qui porte ce personnage issu des comics Marvel depuis 17 ans et le X-Men de Bryan Singer, a décidé de lâcher son rôle fétiche. Mais pas n'importe comment, puisque l'acteur australien s'est battu auprès des studios pour développer un long-métrage sombre, violent et mélancolique plutôt éloigné des films de super-héros diffusés habituellement au cinéma. Une réussite, certes pas exempte de quelques défauts, qui porte la griffe de son acteur principale.

Le meilleur jeu de l'année

Et puisque Wolverine a décidé de tirer sa révérence, c'est le moment de se pencher sur Aloy, l'héroïne "bad ass" de Horizon Zero Dawn. Car ce titre, sorti en exclusivité sur PS4 le 1er mars, est peut-être déjà le meilleur jeu de l'année. Beau, lumineux, ludique, profondément humain et même un peu politique, le dernier-né des studios Sony Interactive Entertainment risque de vous passionner durant de nombreuses heures.