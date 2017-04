VIDEO. "Legion" et "Les Gardiens de la galaxie Vol. 2" sont dans "Pop Chrono" cette semaine

Deux fois par mois, "Pop Chrono" vous propose de découvrir, en (presque) deux minutes, toute l'actualité pop culture de la semaine. Jeux vidéo, séries télé, films, manga, comics ou BD, il y en a pour tous les goûts.

Le plus fêlé des mutants

Cette semaine dans "Pop Chrono", on vous parle d’une série Marvel bien prise de tête. Déjà, le pitch de Legion, issu de l’univers X-Men, a de quoi donner mal au crâne : David est un schizophrène coincé dans un hôpital psychiatrique. Son problème ? Il entend des voix et a des visions. Sauf que ce jeune mec est peut-être en fait un mutant doté de puissantes capacités télépathiques et télékinésiques. De quoi franchement douter de sa façon de voir les choses.

Le scénario va d’autant plus vous manger le cerveau que le réalisateur de Legion adopte une mise en scène aussi esthétique qu’exigeante. Plans bizarres, musique décalée, couleurs travaillées… Une ambiance digne de David Lynch. Ces partis pris radicaux risquent de laisser sur le bord de la route certains spectateurs, mais ils font de Legion l’une des meilleures séries de ce début d’année.

Les plus allumés de la galaxie

Allez, on se détend, on branche son Walkman et on embarque avec les héros les plus cool de l’espace. Les Gardiens de la galaxie reviennent en salles après un premier épisode ultra réussi qui avait fait souffler un vent de fraîcheur sur les films Marvel. Dans ce nouvel opus, Star-Lord, le leader de cette bande foutraque, part à la découverte de l’identité de son père. Et le voyage va lui réserver quelques surprises.

Ce "volume 2" des Gardiens de la galaxie propose une nouvelle aventure rafraîchissante, dopée par une bande son toujours aussi cool et un humour ravageur. Bourré de références aux années 1980, le film livre aussi de vrais moments d’émotions et de nostalgie, de quoi vous arracher un sourire et quelques larmes. Et surtout, restez bien jusqu’à la fin du générique, de nombreuses surprises sont au programme.

Le plus casse-tête des jeux

En plus d’une nouvelle adaptation ciné, Les Gardiens de la galaxie ont droit à un jeu vidéo développé par Telltale. Ce studio américain a produit d’excellents jeux ces dernières années, basés sur de grosses franchises comme The Walking Dead ou Batman.

Au programme : du "pointer et cliquer", des "Quick Time Event" et, surtout, des phases de dialogues où vos réponses influencent le cours de cette aventure originale. Et c’est justement ça qui fait le sel de ce Gardiens de la galaxie. Les cinq membres de la bande menée par Star-Lord sont si attachants que certaines décisions sont dures à prendre. Car selon vos choix, vous risquez de froisser la sensibilité d’un des héros et de faire voler en éclats cette bande de potes un poil secoués.