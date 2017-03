VIDEO. "Ghost In The Shell" en film, en manga et en série dans "Pop Chrono" cette semaine

Deux fois par mois, "Pop Chrono" vous propose de découvrir, en (presque) deux minutes, toute l'actualité pop culture de la semaine. Jeux vidéo, séries télé, films, manga, comics ou BD, il y en a pour tous les goûts. Enfin, surtout pour les amateurs de Ghost In The Shell.

"Ghost In The Shell", version film...

On attaque ce cinquième numéro avec l'adaptation ciné d'un manga culte, Ghost In The Shell. Le pitch de ce film sorti le 29 mars : dans un futur proche, la Major est une soldat d’élite unique en son genre. Son cerveau est la seule partie humaine qui reste dans un corps entièrement robotisé. Sur le papier, cette adaptation avait tout du projet casse-gueule. Mais cette nouvelle version ne s’en tire pas si mal que ça. Le hic : le film est fidèle à son modèle sur la forme, mais il pèche sur le fond. En simplifiant l’histoire du manga pour la rendre plus accessible, ce Ghost In The Shell perd sa dimension philosophique. Un film moyen, auquel il manque un supplément d’âme...

... en manga

Pour se remettre de cette coquille vide, mieux vaut se plonger dans Ghost In The Shell, version manga. Ça tombe bien, les éditions Glénat publient l’ensemble de la saga dans une édition perfect validée par Masamune Shirow lui-même. Le premier volume est disponible depuis le 15 mars. Les deux suivants arriveront le 7 juin et le 20 septembre. Le manga, sorti en 1989, se penche sur la Major, lancée à la poursuite du Marionnettiste, un hacker de cyber-cerveau humain. Orientée fun et action, la saga est habitée par les questions philosophiques et politiques liées à la perte d’humanité.

... et en série

Et si vous voulez prolonger le plaisir, n’hésitez pas à vous lancer dans la série animée Ghost In The Shell : Stand Alone Complex. Les 26 épisodes de la première saison, diffusée en 2002, proposent une intrigue ultra-addictive centrée sur le cyber-terroriste, le Rieur. Rythmée, blindée de références philosophiques et littéraires, cette série va vous tenir en haleine… Et vous retournez le cerveau.