Vol de la Porsche de Florent Pagny : deux individus interpellés

Ils s'étaient fait passer pour des policiers. Deux hommes soupçonnés d'avoir volé la Porsche du chanteur Florent Pagny, en janvier, ont été interpellés et doivent être mis en examen, jeudi 30 mars, a indiqué à l'AFP le parquet de Versailles. Une information judiciaire a été ouverte pour vol avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs. Les deux suspects, interpellés mardi, nient les faits.

Des empreintes retrouvées dans la voiture

L'agression avait eu lieu dans la nuit du 14 au 15 janvier dans le secteur de Montfort-l'Amaury (Yvelines). Le chanteur s'était fait arrêter au volant de son bolide par deux hommes circulant dans une voiture équipée d'un gyrophare bleu. Les faux policiers étaient descendus de leur véhicule et l'avaient menacé avec une arme de poing. Le chanteur n'avait pas été blessé.

La voiture avait été retrouvée trois jours plus tard, "en bon état, sur la voie publique, dans un endroit retiré" de la commune de Mézières-en-Drouais (Eure-et-Loire), à une trentaine de kilomètres du forfait, avait indiqué une source proche de l'enquête. Selon Le Parisien, des empreintes digitales et génétiques retrouvées dans le véhicule ont permis de remonter jusqu'aux suspects, âgés de 23 et 26 ans.