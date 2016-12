Il est toujours en haut du podium. L'acteur Omar Sy reste la personnalité préférée des Français, indique Le Journal du Dimanche, vendredi 23 décembre, qui publie l'édition hivernale de son traditionnel classement. "Sur le podium depuis décembre 2011, premier en juillet, il s’installe durablement comme un chouchou jovial et consensuel", écrit le JDD.

"C’est toujours une grande surprise d’être premier. Je le prends avec philosophie : je m’en réjouis jusqu’à ce que je ne sois plus à cette place, ce qui arrivera un jour", a-t-il réagi auprès du journal.

Simone Veil devant Jean-Jacques Goldman

Si Omar Sy s'installe en tête, il y a du mouvement sur le podium. Jean-Jacques Goldman, qui fut n°1 pendant longtemps, est rétrogradé de la deuxième à la troisième place.

Et c'est Simone Veil qui lui passe devant. "Familière du Top 50 depuis sa création, en février 1988, l’ancienne ministre n’a jamais été aussi bien classée", relève le JDD.

Hollande et Valls écartés

Dans le reste du classement, on trouve la journaliste Elise Lucet ("Cash Investifation" sur France 2), qui entre directement à la 13e place. Karine Le Marchand ("L'Amour et dans le pré" et "Ambition intime" sur M6) arrive à la 36e place.

Du côté des politiques, on trouve dans le palmarès Marine Le Pen (37e), François Fillon (42e), Emmanuel Macron (46e) et Jean-Luc Mélenchon (50e). Le Journal du Dimanche précise que d'autres personnalités politiques comme Anne Hidalgo, François Hollande ou encore Manuel Valls ont été testés mais qu'ils ont été écartés du "baromètre des 50 personnalités des Français".