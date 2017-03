Nogent-sur-Seine offre un musée à Camille Claudel, sa sculptrice "singulière"

Nogent-sur-Seine, dans l'Aube, offre un musée à Camille Claudel, 14 ans après lui avoir consacré une exposition qui avait attiré plus de 40 000 visiteurs en trois mois. La sculptrice y a vécu trois ans à l’adolescence et le musée, qui ouvre au public dimanche 26 mars, est en partie installé dans l’ancienne demeure familiale. C'est l'un des évènements du centenaire d'Auguste Rodin, qui fût un temps son compagnon.

Camille Claudel et ses contemporains

Rachetée par la municipalité en 2008, cette maison à laquelle est adossé un nouveau bâtiment de verre et de brique, abrite à présent 200 sculptures dont 43 de Camille Claudel. Pour la plupart, ces œuvres ont été acquises ces dernières années auprès de la petite nièce de la sculptrice. Mais avant de pouvoir les découvrir, il faut prendre le temps de parcourir une dizaine de salles consacrées aux contemporains de Camille Claudel.

Une des salles consacrées aux contemporains de Camille Claudel. (RADIO FRANCE / ANNE CHEPEAU)

On y croise certes Rodin ou Bourdelle, mais aussi des artistes beaucoup plus académiques.

La production de l'artiste est confrontée avec celle de ses contemporains, ce qui permet de montrer en quoi son œuvre se singularise et en quoi elle est exceptionnelle. Cécile Bertran, conservatrice du Musée Camille Claudel à franceinfo

Le parcours peut paraître un peu frustrant au visiteur, mais le choix est justifié par un fond de sculptures extrêmement riche, selon la conservatrice du musée, Cécile Bertran. Le contexte dans lequel s'est développée la carrière de Camille Claudel est présenté, avec ses sources d'inspiration.

Le travail "unique" de Camille Claudel

L'historienne de l’art, Anne Rivière, estime aussi que le travail de Camille Claudel, ajouté à sa capacité à utiliser tous les matériaux, est unique. "Elle apporte quelque chose de neuf, une volonté d'occuper l'espace par le mouvement." Ce choix et ce talent son au cœur de La Valse, une des œuvres les plus fascinantes présentée au musée de Nogent-sur-Seine. Quatre exemplaires ont été réunis, deux plâtres, un bronze et un grès.

"La Valse" de Camille Claudel en plâtre, bronze et grès, des sculptures présentées au Musée Camille Claudel, de Nogent-sur-Seine. (RADIO FRANCE / ANNE CHEPEAU)

Dans certaines vitrines, les œuvres de Camille Claudel côtoient celles d'Auguste Rodin, ce qui témoigne de l’émulation entre les deux sculpteurs et aussi de leurs différences.

"Femme accroupie", deux plâtres patinés présentés côte à côte. A gauche, une œuvre d'Auguste Rodin et à droite celle de Camille Claudel. (RADIO FRANCE / ANNE CHEPEAU)

Le couple que Camille Claudel formait avec Rodin, bien qu’elle s’en soit défendue, l'artiste le met en scène de façon bouleversante dans L’âge mûr et L’Implorante, à découvrir en fin de parcours.

Le musée de Nogent-sur-Seine espère pouvoir acquérir de nouvelles pièces ces prochaines années. Depuis la redécouverte de Camille Claudel au début des années 1980, la cote de l’artiste ne cesse de grimper.