New York : Big Bend, le projet fou d'immeuble en "u" inversé

New York bientôt doté du gratte-ciel le plus long du monde ? C'est le projet du cabinet d'architectes Oiio Studio à travers ce concept d'immeuble en forme de "u" inversé, rapporte CNN (en anglais), vendredi 24 mars. Conçu pour la 57ème rue, au sud de Central Park à Manhattan, l'immeuble, surnommé, "The Big Bend" mesurerait 1 230 mètres de long.

A la recherche d'investisseurs

L'idée est de contourner le prix du mètre carré à New York qui atteint également des sommets. Le concepteur du projet a été inspiré par un nouveau type d'ascenseurs. Ces derniers ne se déplacent pas uniquement verticalement mais également horizontalement, explique CNN.

Pour le moment, "The Big Bend" est uniquement à l'état de projet. Oiio Studio est à la recherche d'investisseurs qui accepteraient de financer le projet.