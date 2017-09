VIDEO. Un membre du groupe Metallica chute sur scène en plein concert

Un petit incident a mis sur pause le concert de Metallica. Le groupe se produisait à Amsterdam (Pays-Bas), lundi 4 septembre. Alors qu'il jouait la chanson Now That We're Dead, James Hetfield est tombé dans une trappe, sur la scène. Le guitariste et chanteur y resté pendant quelques secondes, avant d'être aidé pour remonter sur les planches.

A la fin de la chanson, James Hetfield a décidé de tourner sa chute en dérision. "Tout le monde va bien ?", a-t-il demandé, avant de continuer : "Moi je vais bien. Mon ego, pas trop, mais ça va. Bon, ça fait un petit peu mal au moral."

"Une nouvelle scène"

"C'est la deuxième date de la tournée européenne avec la nouvelle scène. Les membres du groupe ne connaissent sûrement pas encore bien tous les changements d'effets", commente Wraewrae, qui assistait au concert et qui a diffusé la vidéo sur YouTube.