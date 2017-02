VIDEO. Un groupe finlandais complètement givré joue de la musique avec des instruments en glace

Un groupe complètement givré ! Marimba, didgeridoo ou guitare... Les Finlandais de SounDome fabriquent leurs instruments dans des blocs de glace et composent des morceaux uniques mêlant percussions et cordes. Pour un son parfait, les musiciens expliquent que la température idéale est de -10 °C. S'il fait plus ou moins froid, ils ajoutent que leurs appareils pourraient s'abîmer.

Leurs prouesses ont été filmées lors d'une représentation de la fin du mois de janvier 2017. Joués dans un igloo près d'Imatra, dans le Sud-Est de la Finlande, leurs morceaux produisent un son très relaxant, presque hypnotisant, et résonnent dans l'habitacle de glace.