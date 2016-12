VIDEO. Marin, 12 ans, le clarinettiste qui a bluffé le jury de "Prodiges" sur France 2

Il n'a que 12 ans et il vient de devenir le lauréat de la troisième édition du concours "Prodiges", jeudi 29 décembre sur France 2. Marin, clarinettiste, a convaincu le jury grâce à son interprétaion du Concerto pour Clarinette de Mozart. Réprésentant la catégorie instrument, le jeune garçon l'a emporte face à Clara (12 ans, catégorie danse) et Lucile (12 ans, catégorie chants).

"Je ne m'y attendais pas du tout. C'est un rêve qui vient de se réaliser, je ne me rends pas trop compte pour le moment", a réagi Marin après sa victoire, confiant qu'à 23 heures, il a "dépassé l'heure [habituelle] de [se] coucher]." Son naturel et sa prestation ont conquis de nombreux internautes.

#Prodiges "Je ne me rends pas trop compte pour le moment, mais ça viendra" Bravo Marin félicitations récompenseméritée @GautierCapucon — Edith (@Thedi_DE) 29 décembre 2016

#marin "je crois que j ai dépassé l heure du coucher" trop mignon le vainqueur de prodiges 2016 #prodiges @France2tv pic.twitter.com/5EMi0qge40 — b@ptiste costey (@bapcos) 29 décembre 2016

"La clarinette, ça fait pas tout, y a aussi celui qui souffle" Marin, 12 ans, avec ses petites lunettes rondes #Prodiges — Adriane CARROGER (@a_carroger) 29 décembre 2016

Marin est juste adorable, en plus de jouer magnifiquement bien! Il est formidable ce garçon! #prodiges — Cécile (@cecile3505) 29 décembre 2016