VIDEO. Mariah Carey déçue après sa prestation catastrophique à New York lors du Nouvel An

L'année ne commence pas sous les meilleurs auspices pour Mariah Carey. La chanteuse américaine a expliqué, après coup, qu'elle était déçue de sa performance à Times Square, à New York, samedi 31 décembre. Sa prestation a en effet été émaillée de couacs techniques.

Mariah Carey se produisait quelques minutes avant la traditionnelle "tombée de la boule" sur la plus célèbre place new-yorkaise, où près d'un million de personnes étaient venues célébrer l'entrée dans la nouvelle année.

"Parfois, ça merde", a-t-elle écrit sur Twitter le 1er janvier, accompagnant son message d'une émoticône de déception. "Bonne et saine nouvelle année tout le monde ! Voilà qui annonce plus de unes en 2017".

Shit happens Have a happy and healthy new year everybody! Here's to making more headlines in 2017 pic.twitter.com/0Td8se57jr